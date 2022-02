Do vedení se v dohrávce 41. kola jako první dostali hokejisté Baníku, když po necelých třech minutách otevřel skóre Tomáš Jandus.

Obětavě hrající hosté však z přesilovky srovnali krok. Svůj už devatenáctý gól v tomto ročníku zaznamenal Petr Kratochvíl.

A krátce za polovinou utkání hosté otočili výsledek. Po dlouhých sedmi zápasech ukončil své čekání na trefu do černého kanonýr Draků Lukáš Žálčík.

OBRAZEM: Junioři Mladých Draků dál útočí na play off. Doma udolali Techniku

Jeho zásah poté dlouhou dobu určoval stav a Severomoravané měli nakročeno k bodovému zisku.

Bohužel již poněkolikáté nezvládli koncovku střetnutí. V 52. minutě nejprve vyrovnal nejproduktivnější hráč Sokolova Vojtěch Tomi a o pět minut později dal vítěznou trefu domácích Jaromír Kverka.

Šumperk se ještě snažil v posledních vteřinách něco vymyslet při hře bez brankáře, Západočeši ale těsný náskok uhájili.

„Dneska jsme opravdu neskutečně zklamaní. Zápas jsme měli dobře rozehraný, bohužel jsme udělali jen jednu větší chybu v defenzivě, která nás ale stála výsledek,“ prozradil smutným hlasem trenér Draků Martin Janeček.

„Rozhodly také situace dva na jednoho, kdy jsme tam měli snad tři přečíslení, jenže jsme nic nedali. Naopak protivník ze své jediné takové akce kontroval právě tím třetím gólem,“ mrzí špatná produktivita šumperského kouče.

Bodová série šumperských Draků skončila na ledě Frýdku-Místku

„Musíme být v těchto momentech hokejovější a klidnější. Jinak není týmu co vytýkat, kluci pracovali celý zápas výborně, dřeli až do konce, bohužel to s kvalitním soupeřem Sokolovem nestačilo,“ dodal závěrem Martin Janeček.

O víkendu čeká šumperské hráče velice náročný program dvou zápasů ve dvou dnech. V sobotu nejprve Draci na svém ledě přivítají lídra tabulky z Litoměřic, jenž naposledy vyfasoval překvapivý debakl v Jihlavě. A ani ne za čtyřiadvacet hodin následně vyrazí k duelu do Prahy proti Slavii.

HC Baník Sokolov – Draci Pars Šumperk 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Jandus (Jurčík, Novák), 52. Tomi (Rohan, Kadeřávek), 57. Kverka (Klejna, Konečný) – 10. Kratochvíl (Vildumetz, Pěnčík), 35. Žálčík (Kindl, Vildumetz). Rozhodčí: Adam, Antl – Adámek, Adamec. Vyloučení: 7:7, navíc Klejna (Sokolov) a Macuh (Šumperk) trest 5 minut. Využití: 0:1. Diváci: 475.

Sokolov: Habal – Klejna, Novák, Pohl, Rulík, Seemann, Vodička, Kadeřávek – Jurčík, Rohan, Tomi – Vracovský, Kverka, Konečný – Adámek, Vrhel, Bílek – Jandus, Hašek, Sloboda. Trenér: Martin Štrba

Šumperk: Mokry – Pěnčík, Drtil, Rutar, Hrachovský, Dudycha, Řezáč – Vildumetz, Kindl, Žálčík – Vachutka, Macuh, Kratochvíl – Furch, Kohút, Šuhaj – Antoníček, Šilhavý, Scheuter. Trenér: Martin Janeček