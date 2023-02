„Soupeři jsme nabídli moc chyb, které dokázal okamžitě využít. Někdy se vám podaří udělat hloupost a nic z toho není, ale dnes Přerov potrestal každou naši chybu. Ať už to bylo v našich přesilovkách, ve kterých jsme dostali dva góly, poté, co jsme špatně rozehráli situaci. To byly nejdůležitější momenty zápasu,“ hodnotil Josef Málek.

Příchod bývalého kouče Prostějova, Valašského Meziříčí nebo Přerova Šumperk avizoval před středečním utkání, které se ovšem od začátku pro hosty nevyvíjelo dobře. Zubři po dvou slepených gólech Ministra a Jakuba Svobody vedli už v sedmé minutě 2:0, do první sirény se prosadil ještě ve vlastním oslabení Rok Macuh.

Hned v úvodu prostředního dějství navíc v další přesilovce hostů udeřil David Březina, což korunovalo šumperský aktuální zmar. Po dvou třetinách se nakonec šlo do kabin za stavu 7:2 a prakticky nebylo co řešit.

„Mrzí mě sled událostí v zápase. Dolehlo to na nás a nedokázali jsme se z toho dostat. Až když jsme si řekli v kabině, že si uhrajeme třetí třetinu pro další zápas se Slavií, ať se nadechneme a dostaneme se do toho hokejově, když už ne výsledkově, tak ta třetina vypadala tak, že by se s tím dalo něco dělat,“ řekl Josef Málek.

Závěrečné dějství jeho tým ovládl poměrem 3:1 a do posledních pěti zápasů základní části tak nemusí jít s tolik poraženeckou náladou. B-tým Pardubic navíc padl v Kolíně 2:4 a Draci tak na Dynamo ztrácí z poslední pozice stále pět bodů.

„Mám teď na starosti pokusit se přeprat Pardubice a uhrát pro Šumperk Chance ligu. Co se bude dít pak, jestli se sestoupí nebo nesestoupí, to je otázka pro majitele klubu,“ uzavřel nový lodivod Šumperku.

Přerované ukončili třízápasovou sérii proher, doma triumfoval taktéž po třech porážkách a nadále si udržují sedmibodový náskok na sedmý Zlín a osmou Slavii Praha.

„Věděli jsme, že Šumperk to navzdory vysoké ztrátě ve třetí třetině nezabalí. Hráče jsme na to o druhé přestávce upozorňovali, ale přesto jsme si zápas ještě zbytečně zkomplikovali. Budiž to pro nás velkou výstrahou a ponaučením do dalších kol,“ ohlížel se trenér Zubrů Petr Dočkal a nezapomněl ani na kamaráda, který se poprvé představil na vedlejší lavičce.

„Byl to hezký pocit vidět ho po delší době na střídačce. Přejeme mu, aby se mu s Šumperkem podařil husarský kousek, aby se pokusili o nemožné a soutěž zachránili. Myslím si, že závěr ještě bude zajímavý,“ uzavřel Petr Dočkal.

HC Zubr Přerov – Draci Pars Šumperk 8:5 (3:0, 4:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 6. Ministr (Macuh, Goiš), 7. Jakub Svoboda (Indrák, Ševčík), 19. Macuh (Doležal), 21. Březina (Pechanec), 27. Pechanec (Březina, Süss), 33. Březina (Pechanec, Süss), 35. Macuh (Kudělka, Ministr), 48. Doležal (Kratochvil, Černý) – 28. Žálčík (Bartoš), 35. Jelínek (Drtil, Kunst), 44. Slusarczyk (Kunst, M. Svoboda), 49. M. Svoboda, 57. Eliáš (Dudycha, Bartoš). Rozhodčí: Cabák, Skopal – Kleprlík, Komínek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 870.

Přerov: Postava – Kudělka, Černý, Hrdinka, Chroboček, Ševčík, Krisl, Gréč – Süss, Pechanec, Březina – Jan Svoboda, Dvořák, Doležal – Jakub Svoboda, Kratochvil, Indrák – Macuh, Ministr, Goiš. Trenér: R. Svoboda.

Šumperk: Hamalčík (21. Lackovič) – Eliáš, Drtil, Dudycha, Kadeřávek, Kunst, Hrachovský, Smolka – Průžek, Bartoš, Žálčík – Mácha, Šuhaj, Jelínek – Macias, Nedvídek, Vildumetz – Krejsa, M. Svoboda, Slusarczyk. Trenér: Málek.