"Ve čtvrtek sdělili jeseničtí policisté podezření 27leté ženě za přečiny poškození cizí věci a výtržnictví. K události došlo ve středu 7. srpna kolem 22. hodiny," informovala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Měla téměř dvě promile

"Žena v podnapilém stavu, kdy u ní byla naměřena hodnota 1,94 promile, na parkovišti u jednoho obchodního centra v Jeseníku po předchozí slovní rozepři se svým přítelem udeřila nejprve rukou do zaparkovaného vozidla zn. Audi. Přičemž poškodila levé zpětné zrcátko a vylomila zrcadlové sklo. Mimo to při odchodu ve vzteku kopla do posuvných dveří dalšího zaparkovaného vozidla zn. Mercedes-Benz, které také poškodila," popsala zběsilý útok Skoupilová.

Škoda za desetitisíce

"Podezřelá tak svým jednáním způsobila celkovou škodu ve výši 59 tisíc korun. Žena byla po předchozím souhlasu státního zástupce zadržena a skončila v policejní cele," dodala mluvčí.

Po vystřízlivění se další den ze svého jednání zadržená zodpovídala policistům. Nyní jí v případě prokázání viny a odsouzení hrozí v krajním případě až dva roky za mřížemi.

close info Zdroj: Deník/- Policie ČR zoom_in Nakopnuté dveře Mercedesu.

