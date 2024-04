Možného svědka loupeže, která se stala 18. února mezi Sudkovem a Postřelmovem, hledají šumperští kriminalisté. S žádostí o pomoc při nalezení muže se obrací na veřejnost.

Možný svědek loupeže v Postřelmově 18. února 2024. | Video: Policie ČR

Loupež se stala v pozdních večerních hodinách poblíž vlakového nádraží v Postřelmově. Z vlaku, který jel ze Zábřehu, vystoupil v Postřelmově před tři čtvrtě na jedenáct muž. Zachytila jej bezpečnostní kamera na nádraží. Pro policii je tento muž důležitým potenciálním svědkem.

„Doposud provedeným šetřením se nám nepodařilo ustanovit uvedeného muže, který by nám případně mohl poskytnout další informace vedoucí k objasnění případu. Proto se s žádostí o pomoc a spolupráci obracíme na veřejnost. Pokud by muže na záznamu někdo poznal a mohl by nám sdělit jakékoliv informace vedoucí ke zjištění jeho totožnosti, kontaktujte nás, prosím, na bezplatné lince 158,“ vyzvala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Podívejte se na policejní video: