ČTK včera 20:03

Šumperský okresní soud dnes dopoledne poslal do vazby dvaačtyřicetiletého muže obviněného z vraždy jeho o pět let mladší bývalé přítelkyně v Mohelnici na Šumpersku. Důvodem byla obava, že by muž uprchl nebo se skrýval, hrozí mu 12 až 20 let vězení, řekl dnes ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.