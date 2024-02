Hned několik úřadů řeší případ nelegální dílny na zpracování masa v Šumperku. Podnikavci ji vybudovali ve společných prostorách jednoho z bytových domů ve městě.

Nelegální masná výroba v Šumperku. | Foto: Městská policie Šumperk, se souhlasem

„Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj podnět v této věci skutečně prověřila a bude se jím zabývat. Více v tento moment k případu nemohu říci,“ uvedl zástupce tiskového mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer.

Podle městské policie, která byla k případu na konci ledna povolána jako první, se společný prostor domu změnil k nepoznání. V místnosti se zpracovávalo maso, podle fotodokumentace, kterou strážníci následně získali, zde v minulosti visela i mrtvá lesní zvířata.

„Měli jsme podezření na protiprávní jednání z více oblastí. Dávali jsme podnět na stavební úřad, protože došlo k porušení kolaudačního rozhodnutí toho objektu, na veterinární správu, na hygienickou stanici i na Policii České republiky pro podezření trestného činu v pytláctví,“ informoval ředitel Městské policie Šumperk Martin Pelnář.

Nelegální masná výroba v Šumperku.Zdroj: Městská policie Šumperk, se souhlasem

Výrobu v prostorách podnikavci provozovali opakovaně. Šumperští strážníci podobný případ nepamatují.

„Podle mého subjektivního názoru to nebyla domácí samovýroba, ale byla to výroba pro komerční činnost. Myslím si to na základě četnosti té činnosti a technologického vybavení. Kde ale výrobky končily, nevíme,“ poznamenal Martin Pelnář.

S nelegálními výrobnami se veterinární inspektoři čas od času setkávají. Takové zařízení v kočárkárně či sklepě bytového domu by ale bylo spíše raritou. „Nicméně v tento moment mohu potvrdit pouze obdržení podnětu,“ zdůraznil Petr Majer.