Až tři roky vězení hrozí agresorovi, který napadl taxikáře v Šumperku. Ten se bránil plynovou pistolí, i tak ale schytal ránu pěstí do tváře.

Vše se událo v sobotu 7. září ve tři hodiny v noci. Třiadvacetiletý útočník nastoupil společně s dalšími dvěma osobami do vozidla taxi v Šumperku. „Po nastoupení začal řidiči fyzicky vyhrožovat. Nato řidič vozidlo zastavil, za což jej muž uhodil pěstí do tváře. Poté vystoupil a křičel na řidiče, ať vystoupí také, že si to s ním vyřídí. Řidič z obavy napadení rychle vytočil linku 158,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Taxikář si vzal s přihrádky plynovou pistoli a vystoupil. Agresor mu z ruky vytrhl mobil a odhodil jej na zem.

„Čtyřiadvacetiletý taxikář potom vystřelil poplašný náboj do země, ale agresor ve výhrůžkách nepřestával. Řidič tedy vystřelil tři pepřové náboje směrem k útočníkovi. Ten v útoku přestal a z místa odešel,“ dodal policejní mluvčí.

Jak policisté vzápětí zjistili, útočník nebyl žádným nováčkem. Naposledy stanul před okresním soudem v Šumperku v roce 2020 za výtržnictví.