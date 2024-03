Případ se začal odvíjet hned zkraje ledna letošního roku. Muže zkontaktovala prostřednictvím komunikační aplikace mladá žena, která se představila jako Helena a začali spolu komunikovat. Uvedla, že bydlí pár kilometrů od něho, má 26 let a chtěla by se s ním víc seznámit a mít vztah.

Zprvu si sdělovali jen běžné informace, ale později začal obsah zpráv nabírat erotický podtext. Došlo to až tak daleko, že mu žena poslala pár svých intimních fotografií. Protože si ale žena stěžovala na nedostatek peněz, požádala svůj protějšek, aby jí jako odměnu za fotografie posílal peníze.

Peníze za intimní fotky

Žena ale chtěla další peníze, protože platby údajně neprobíhaly tak, jak by měly nebo byly chybně zadány a nepřišly. „Členům skupiny, kteří vystupovali pod identitou smyšlené ženy, se podařilo muže natolik zmanipulovat, že od něho získali přihlašovací údaje i k jeho internetovému bankovnictví s tím, že mu jeho chybně zadané platby opraví a budou mu nápomocni, když se objeví problém. Jakmile měli přístup k jeho účtu, začali jednat ve svůj prospěch a dokonce se jim podařilo sjednat i úvěr ve výši dvacet tisíc korun. V této fázi ho připravili o částku necelých 170 tisíc,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

O pár dní později mu zazvonil telefon a na druhé straně se ozval muž, který vystupoval jako policista z Ostravy. Informoval ho o tom, že komunikuje s nezletilou invalidní dívkou a požaduje po ní intimní fotografie. Dál mu sdělil, že pokud nechce, aby jeho počínání mělo následky, protože se jedná o závažný trestný čin, musí se spojit s rodinou dívky a finančně se s nimi vypořádat. Poté hovor skončil.

Statisíce vyplacené na ruku

„Netrvalo dlouho a ozval se mu otec údajné dívky a řekl mu, že chce 150 tisíc a má je přivést do Ostravy. Poškozený tedy udělal, co mu bylo řečeno, a peníze, které jak uvedla hlava rodiny, měly být použity pro dívku a na nákup invalidního vozíku, jim v jednom z ostravských bytů předal. Na policii prý oznámení stáhnou a nemusí si s tím dělat další starosti,“ pokračovala policejní mluvčí.

Pár dní nato se muži opět rozezněl telefon a ozval se mu bratr dívky a dožadoval se dalších peněz. Začal mu vyhrožovat právníkem a že může jít za to, co udělal, do vězení na několik let. A aby se tak nestalo a vše zůstalo bez odezvy, stačí zaplatit dalších 130 tisíc.