Dvě osobní auta se srazila v pátek 10. května odpoledne na hlavním tahu ve Vápenné na Jesenicku. Příčinou byla chyba při předjíždění. Vše se naštěstí obešlo bez zranění.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Dvaadvacetiletý řidič auta značky Hyundai, který jel ve směru na Jeseník, se rozhodl předjet nissan, za jehož volantem seděl padesátiletý muž. V momentě, kdy začal předjíždět, si však v protisměru všiml přijíždějícího vozidla.

„Aby předešel čelnímu střetu, začal brzdit a snažil se zařadit zpět do pravého pruhu za předjížděné auto značky Nissan. Jeho řidič na vzniklou situaci reagoval brzděním a najel co nejvíce k pravému okraji silnice, přičemž došlo ke střetu přední části hyundaie a levé zadní části nissanu, který byl odmrštěn částečně vpravo mimo komunikaci a následně se dostal do smyku. V důsledku toho zůstal stát příčně přes komunikaci,“ popsala okolnosti nehody policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Tragická nehoda ve Vidnavě. Cyklista zemřel po pádu do příkopu

Hyundai sjelo pravými koly vpravo mimo komunikaci. Z tohoto důvodu bylo místo nehody neprůjezdné.

Po provedení prvotních úkonů byl policisté provoz částečně obnovili a řídili. Hmotná škoda na obou vozidlech je vyčíslena v předběžné výši na 175 tisíc korun. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenou dechovou zkouškou.