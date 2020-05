Na druhé straně výkladu si povídám s Michaelou Kroulíkovou. Rodačkou od Lanškrouna, která se přistěhovala do Šumperku, odkud pochází její přítel.

„Myšlenku zřídit tento obchůdek v Šumperku jsme měli zhruba přes rok. Bydleli jsme s přítelem v Praze a tam jsme do takových obchodů chodili nakupovat. Věděli jsme, že se chceme výhledově přesunout do Šumperka, kde nic takového není. Přestěhovali jsme se v prosinci a napevno jsme se rozhodli, že do toho jdeme,“ povídá v místnosti, jejíž celou jednu stěnu zabírá regál se spoustou zásobníků.

Kromě klasického sortimentu bezobalových obchodů, mezi něž patří obiloviny, těstoviny, sušené ovoce, mouka, lupínky, koření, čaje, káva, oleje či stáčená a vážená drogerie, bude v Šumperské špajzce k mání i sortiment, který si s pojmem bezobalový lidé spojují jen stěží.

„Z kosmetiky máme i zubní pasty. Je na to potřeba speciálnější nádoba. Stačí i tuba od použité pasty, ale musí to být taková, která se dá nafouknout. Některé po stlačení nelze znovu naplnit,“ vysvětluje mladá žena.

Principem bezobalového obchodu je, že v nich lidé nakupují zboží ze zásobníků nebo větších nádob do vlastních obalů: textilních sáčků či skleněných lahví. Sortiment mléčných výrobků bude v šumperském krámku z hygienických důvodů k mání v zálohovaných vratných sklenicích.

Zboží se ale přece jen do prodejny musí v nějakém obalu dostat.

„Dnes už existuje řada dodavatelů, kteří myšlenku bezobalu podporují. Zboží dodávají ve větší nádobě, kterou si vezmou zpět a znovu s ní pracují. Hledáme dodavatele, kteří by nám to byli schopni takto udělat. Ne všechno jsme byli schopni ve vratných obalech sehnat. Ale minimálně redukce odpadu vznikne tím, že nakoupíme velké balení a odpadnou jednotlivé menší sáčky,“ objasňuje Michaela Kroulíková.

S přítelem na bezobalové nakupování přecházeli postupně.

„Ta myšlenka se nám líbila od začátku, kdy v Praze vznikl první obchod, který takto potraviny nabízel. Zprvu jsme si vzali občas něco ze zvědavosti, postupně jsme doma sortiment rozšiřovali. Než jsme začali nakupovat čistě v bezobalových prodejnách, trvalo asi rok. A pak další rok, než jsme šli jen do bezobalového obchodu a pak na farmářské trhy dokoupit ovoce a zeleninu. A musím říct, že nám to vystačilo, nepotřebovali jsme nakupovat v žádných supermarketech,“ popisuje provozovatelka Šumperské špajzky.

Nakupování v bezobalovém obchodě je oproti klasickému o něco složitější. Člověk si musí už doma ujasnit, co potřebuje pořídit, a připravit si vhodné nádoby. O netradiční krámek ale Šumperáci projevovali zájem už před jeho otevřením.

„Reakce Šumperáků jsou velmi pozitivní a v některých chvílích i nad naše očekávání. Rozjeli jsme měsíční kampaň na Startovači. Cílovou částku byli schopni Šumperáci vybrat asi za deset dnů. Takže nám to dalo naději, že lidi tuhle myšlenku podporují. Nemáme cíl oslovit celý Šumperk, ale myslím si, že klientelu si tu dobře najdeme,“ uzavírá Michaela Kroulíková.