Sedm desítek muzikantů se naposledy ve zkušebně potkalo v polovině března. Od té doby jim nezbývá, než cvičit doma každý sám. Hudebníci dostali noty do e-mailu, skladby mají možnost cvičit s nahrávkami písniček, které alespoň trochu simulují zbytek orchestru.

„Už jsou to dva měsíce týdny, kdy jsme spolu všichni společně cvičili, po ostatních se mi stýská“, vzpomíná na společné zkoušky tubista Karel.

„Cvičení mě samotného moc nebaví. Přece jenom všechny nástroje nehrají hlavní melodickou linku, a tak jsou některé pasáže skladeb třeba jen o jedné notě, která se opakuje v různých rytmech. Smysl to pak dává, až když to hrajeme jako celek. A paradoxně tyhle části bývají i nejtěžší a o samotě se cvičí špatně,“ přiblížil se Pavel Zubík, třetí trumpetista zábřežského orchestru.

Zodpovědnost v cvičení skladeb je teď na každém z hráčů. „Sám jsem zvědav, co odkryje první společná zkouška. Tak jako tak, už mi to chybí a těším se, až se společně všichni zase uvidíme. I když mě to, předpokládám, bude stát nějakou tu šedinu navíc,“ směje se kapelník zábřežského orchestru Lubomír Vepřek.

Co dělá kapelník, když nestojí za dirigentským pultem? „Já volno moc neměl. Výuka na Základní umělecké škole Zábřeh, kde pracuji, probíhala virtuálně. Ve chvílích volna se pak věnuji komponování a úpravě filmových skladeb pro náš orchestr,“ uvádí Vepřek.

Obejít se zábřežští muzikanti musí bez koncertů. Absolvovat jich měli od května do září celou řadu, neuskuteční se pravděpodobně žádný.

Na červen muzikanti naplánovali velkou akci Notování Zábřehem, kterou pořádají s městem Zábřeh na Masarykově náměstí. Jejím vrcholem bývá koncert filmové hudby s videoprojekcí a se sborem, kdy na podiu vystupuje dohromady více než sto dvacet hudebníků. Nyní je jasné, že původní termín je nereálný. Nejen kvůli omezením počtu návštěvníků na hromadných akcích, ale i kvůli nemožnosti zkoušet. Orchestr cvičí v prostorách základní umělecké školy. V ní se sice rozjede výuka, ale pouze individuální. Přesto jedinečnou akci organizátoři nechtějí pro letošek odpískat. Jako nejpravděpodobnější se jeví náhradní termín v září.

„Aktuálně hledáme možnosti, jak to uchopit. Každopádně čekají nás pracovní prázdniny. Vzhledem k tomu, že na každé Notování máme zcela nový repertoár, přípravy každoročně zabírají minimálně půl roku intenzivního zkoušení. Přece jen jsme stále amatérské těleso a cvičení doma nikdy nenahradí společnou hru sedmdesáti lidí. Musíme si rozumět v tempech, frázování, dynamice. I příprava na zářijový termín bude velmi náročná,“ uzavřela flétnistka zábřežského orchestru Petra Kucinová.