Josef Paszyna se létání začal věnovat v polovině šedesátých let minulého století.

„Létal jsem větroně a motorové větroně. Jsem vyloženě plachtař. Celkem jsem nalétal kolem tří tisíc hodin, z toho sedm set padesát hodin jako instruktor. Vycvičil jsem desítky nových pilotů. Dalo by se říct, že jsem padesát let strávil životem na letišti,“ shrnul muž.

Josef Paszyna je původem Jihočech. Šumperk jednou navštívil o dovolené.

„Moc se mi tady líbilo. Šel jsem i na letiště, vyšli mi tu vstříc. Tehdy jsem předpokládal, že se z Kaplice přestěhuji, přešel jsem do Šumperka. Můžu říct, že to pro mě bylo velmi dobré životní rozhodnutí,“ hodnotí.

Dvě desetiletí docházel Josef Paszyna na letiště v Českých Budějovicích. Na velkém krajské letišti fungovali i civilisté jako on v polovojenském režimu. V Šumperku bylo nutné rovněž plnit požadavky Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou, československá branná organizace, pozn. red.), režim zde ale býval volnější, více klubový.

Létání Josefa Paszynu v Šumperku „vzalo“. Jako instruktor se záhy zapojil do výcviku pilotů.

„Protože jsem byl nový, dali mi hned úkoly. Zvládal jsem to dobře, i když jsem jim tu zavedl nový režim. Se svými žáky jsem začínal létat už v pět hodin ráno. Na to tady nikdo nebyl zvyklý. Bylo to lepší kvůli termickým podmínkám. Na výcvik byly ideální,“ popisuje senior.

Aeroklub vzkvétá

Díky své poloze na úpatí Jeseníků jsou podmínky pro plachtařské létání v Šumperku skvělé.

„Je tu výborná konfigurace terénu. Na podzim jezdí létat plachtaři z celé republiky do Jeseníku. Před hřeben hor se při jihozápadním proudění vytváří vlna. V ní mohou plachtaři dosáhnout výšky až sedm tisíc metrů,“ popisuje Josef Paszyna.

Rok 1989 znamenal pro létání velký zlom. Řada lidí z této branže odešla, ozývaly se hlasy, že aerokluby jako je ten šumperský upadnou. Stal se ale opak.

„Když se létání uvolnilo, aeroklub vzkvétá. Co se na letišti vybudovalo, je až neuvěřitelné. Důležité je, že letiště je přístupné veřejnosti. Pro lidi ze Šumperka a okolí je vycházkovým tipem. Nad ním se nachází přehrada Krásné, tak se na letišti zastavují,“ poznamenává Josef Paszyna.

Celoživotní pilot na letišti v Šumperku strávil podle svých slov nejkrásnější chvíle v životě. „V kabinách větroňů jsem se rád vracel do fantastických krajin oblaků, které pro mě byly povznášející a obohatily můj život,“ uzavírá.