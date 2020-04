Marcel Šos se přesto brání aktuálním nabídkám prodávat svou čokoládu přes slevové portály.

„V době krize to trochu pomůže, ale pokazil bych si tím jméno. Lidé by se pak ptali, proč to prodávám za tyhle peníze, když jsem to předtím prodával levněji. Nechci prodávat jen proto, abych měl pohyb zboží. Měl bych minimální marži a živil slevové portály. Oni si svou provizi vždycky vezmou, pokaždé je na tom tratný výrobce,“ objasňuje.

Dokud se plně neotevře alespoň v Česku cestovní ruch, jeho čokoládovna v plném objemu výrobu neobnoví. „Naštěstí má čokoláda prakticky neomezenou expiraci, takže ji můžeme v případě potřeby přetavit a znovu zabalit,“ uzavírá.