Život Radima Niederleho je spojen se sportem. Už roky se v něm věnuje dětem.

„Začali jsme dělat sportovní přípravku dětí od dvou do čtyř let. Vymýšlíme jim překážkové dráhy, učíme je pracovat s míčem, držet v ruce hokejku, raketu, aktivity s nafukovacími balony, na kterých se převrací,“ popisuje.

S kolegy totiž viděl, že řadě dnešních dětí chybí základní pohybové dovednosti.

„Dříve byly v šesti letech připravené do klasického tréninku. Uměly běhat, chytat nebo házet. Dnes dostáváme děti, které neumí vůbec nic. Třeba ani chytit balon. Sportem jsou úplně nepolíbené,“ konstatuje starosta zábřežského sokola.

Zároveň s kolegy zjistil, že dvou až čtyřleté děti mívají velké problémy s nohama a udržováním polohy těla.

„Dřív byla anomálie, když někdo vytáčel nohu dovnitř nebo ven nebo měl zakulacené nohy. Dnes je to standard. Spočítali jsme si, že nějaký problém můžou mít i více než čtyři pětiny dětí,“ říká Radim Niederle.

V té době jej napadlo, že je to pravděpodobně důsledek nedostatku pohybu na nezpevněných nebo hrubých površích.

„Dnes je všechno rovné. Když jste doma, jdete k autu. Na jediné, co může narazit, jsou schody. Ve městech jako je Praha znamená jen cesta do parku skoro celodenní výlet. Řekli jsme si, že nějaké řešení musíme přinést do domovů, školek nebo sportovních klubů,“ popisuje.

Super výsledky

Shodou okolností se setkal s majitelem ruské továrny, která vyráběla masážní podložky. Vývoj a prodejní schopnosti z Česka a ruské výrobní kapacity daly vzniknout společné firmě Muffik a ortopedickým podlahám. Ty tvoří puzzle z měkčeného PVC s různě tvarovanými povrchy. Výrobu a prezentaci firma s centrálou v Šumperku rozjela začátkem roku. Setkala se s obrovským ohlasem.

„Přišli jsme na to, že to nikde na světě podobný projekt neexistuje. V lednu jsem jel vystavovat do Německa na největší veletrh hraček pro děti. Úspěch jsme tam měli neuvěřitelný. Na výstavě v Praze si děti naše podlahy mohly vyzkoušet. K našemu stánku se vracely i pětkrát. Vymýšlíme různé textury a struktury. Některé jsou více prostorové a pracují s klenbou a rovnováhou dítěte. Jiné zase pracují s masáží nohy, s ploskou nohy a cirkulací krve. Máme s tím super výsledky,“ popisuje spolumajitel a ředitel firmy.

V současné době se soustředí na ochranu ideových práv na celý koncept. Zároveň spolupracuje s Ostravskou univerzitou, kde se ortopedické podlahy staly součástí výzkumného projektu.

„Byly bychom rádi, kdyby se potvrdilo, že pomáhají při prevenci plochých nohou, valgozních kotníků, špatné postury dětí a množství dalších podiatrických problémů. Že jsou prospěšné pro vývoj nohy. My už máme jasnou představu. Děti trénujeme dlouho a vidíme to na nich. Máme také velkou pozitivní zpětnou vazbu od maminek a dětí, které to používají. Pro mě má práce s takovými věcmi a lidmi velkou přidanou hodnotu,“ uzavírá Radim Niederle.