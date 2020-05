Epidemie jej dostihla v Los Angeles, kvůli koronaviru odjel do Londýna. Po zavedení restrikcí velkoměstský ruch v britské metropoli utichl. „Celkově to život změnilo, protože se všechno pozastavilo a člověk má úplně jinou náplň dne. Každý tuhle situaci vnímá jinak, ale snaží se nepodléhat apatii a strachu. V lidech v mém okolí to vyvolává pocity nejistoty, ale současně naději k novým začátkům. Bohužel se situace v Londýně dostala až kritické fáze,“ popsal herec a model.