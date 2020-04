Velké oznámení přišlo po turnaji, na kterém Češi vyrovnali historický počin z mistrovství světa v roce 1970 ještě z dob Československa. Velkou zásluhu měl na úspěchu izraelský trenér Ronen Ginzburg, který o konci Pumprly v týmu mluvil na tiskovce se slzami v očích: „Ztratili jsme Pampyho, on je tichý lev, velké srdce tohoto týmu po všechny roky, co ho vedu. On je ten, kdo držel mužstvo při sobě.“

„To, co vidíte v celém týmu, to je on. V roce 2017 nám chyběli Jan Veselý, Blake Schilb, Pampy… A on mi chyběl ze všech nejvíc,“ vyznal se kouč Ginzburg.