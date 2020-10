Jakub Dolníček stanul v čele dolnostudénské školy ve svých sedmadvaceti letech. V té době byl zřejmě nejmladším ředitelem v Česku. Učit začal ještě při studiu, ve čtvrtém ročníku pedagogické fakulty. Před svým současným působištěm učil na dvou jiných školách, kde se setkal s velmi odlišným přístupem. Na jedné bylo možné realizovat prakticky cokoli, na druhé se pořád hledaly důvody, proč něco nejde.

„Z této zkušenosti jsem si odnesl, že ryba smrdí od hlavy. Když chci, aby věci klapaly, musím být já ten, kdo po nich důsledně půjde,“ říká Jakub Dolníček.

Dolní Studénky jsou vesnicí se čtrnácti stovkami obyvatel. Ještě před pár lety zdejší děti chodily do škol do Šumperku nebo Sudkova.

„Mělo to několik objektivních důvodů. Škola stojí na nevhodném místě v obci, pro řadu rodičů není spádová. Lidé kteří se do Studének přistěhovali, neměli důvod sem dávat děti, když zdejší školu neznají. Na druhou stranu, když chci bydlet na dědině, měl bych s tou dědinou souznít,“ uvažuje ředitel ZŠ a MŠ Dolní Studénky.





Více jsme se otevřeli lidem

Podle jeho slov se podařilo školu vtáhnout do života ve vesnici.

„Zlepšila se komunikace s veřejností, škola se oživila. Vždycky byla hezká a domácí, ale dělala jen to, co se od školy chce, nic navíc. My jsme rozjeli volnočasové vzdělávání. Družina končila ve tři, dnes ji máme do pěti hodin. Máme spoustu kroužků. Víc jsme se otevřeli, zaplnili jsme bílé místo ve vzdělávání ve Studénkách,“ zmiňuje ředitel.

Dnes děti ze Studének z velké většiny chodí do místní školy. Dojíždí sem i někteří žáci ze Sudkova, Šumperku nebo údolí Desné.

„Nejsme žádná alternativní škola. Křída a tabule je podle mě to správné. Z různých alternativních směrů ale vytipujeme prvky, které jsme schopni začleňovat. Spoustu času strávíme venku na různých mimovýukových aktivitách,“ říká Jakub Dolníček.

Dbát se snaží i na komunikaci s rodiči.

„Nemáme klasické třídní schůzky, ale konzultační hodiny. Chodí na ně žák, rodič, učitel. Dvakrát do roka mají prostor se pobavit. Je skvělé, že se vzájemně všichni tři slyší. Nikdo tu nemá zavřené dveře. Každý může přijít, můžeme problémy řešit. I to podle mě dává naší škole něco navíc,“ zmiňuje muž, který je zároveň radním obce.

Před pěti lety měla dolnostudénská škola pět zaměstnanců, dnes jsou to dvě desítky. I se dvěma mateřskými školami má organizace téměř stovku dětí. Základní škola je oficiálně trojtřídkou, v praxi jsou třídy čtyři, čtvrťáci a páťáci se učí odděleně.





Školáci a zvelebování obce

V loňském roce se nejstarší dolnostudénští školáci zapojili do participativního rozpočtu. Mohly si vybrat, co by chtěly ve vesnici vylepšit. Nad zelenými autobusovými zastávkami nakonec vyhrály lavičky. Ty dnes stojí mezi školou a kostelem.

„Školáci vybrali lavičky na internetu, požádali pana starostu, jestli by to obec finančně podpořila, já jsem aktivitu za školu zaštítil. Lavičky využijí i lidé, kteří chodí do kostela. Mám radost, že se školáci stali součástí obce. Vidím je odpoledne po dědině jezdit spolu, kamarádit. Takhle by to mělo fungovat,“ uzavírá Jakub Dolníček.