Roman Will (28 let)

Mateřský klub: HC Plzeň

Současný klub: Traktor Čeljabinsk (KHL)

Roman Will ještě v dresu Liberce.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Rodák z Plzně, kde také začínal. V patnácti letech se Will přesunul do Mladé Boleslavi. Tam prošel dorostem i juniorkou, hlavně v osmnáctce na sebe upoutal pozornost skvělými čísly. Po roční zkušenosti v Kanadě se vrátil do tehdy prvoligového Bruslařského klubu. Následovala americká štace a první start v NHL za Colorado. Jenže další šanci nedostal, a tak se Will rozhodl pro Liberec. Poslední sezonu patřil Čeljabinsku.