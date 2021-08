Poručíme větru dešti, kdy má pršet a kdy vát, stálo v jedné socialistické budovatelské písni z padesátých let minulého století. Že je něco takového nemožné? Omyl. V Dubaji odstartoval ambiciózní projekt, který má zajistit výrobu vlastního deště.

Snobská a megalomanská, zároveň však nesporně fascinující. Dubaj, nejlidnatější město Spojených arabských emirátů, patří mezi nejmodernější metropole světa. Zejména pro turisty přijíždějící z chladných oblastí se však pobyt v ulicích často stával něčím naprosto nesnesitelným…

Spojené arabské emiráty totiž patří mezi velmi teplé oblasti. V letních měsících zde denní teploty běžně atakují hodnotu 40 stupňů Celsia, na slunci může být i vysoce přes 50 stupňů. Pro běžného Evropana je to jen těžko představitelná výheň. Nebyla by to ovšem Dubaj, kdyby nepřispěchala s nečekaným řešením - výrobou vlastního deště.

A v létě 2021 skutečně poprvé zapršelo. "Monzunové lijáky zalévají rušnou dálnicí, takže řidiči SUV mají najednou plné ruce práce. Z krajnice silnice se následně spouští malý vodopád. Výjev, který by v jihovýchodní Asii nebyl ničím výjimečný, kdyby k němu nedošlo právě ve Spojených arabských emirátech - a to v době extrémních veder," píše britský deník The Independent.

Očkování mraků

Co za nezvyklým výjevem stojí? Dubajští vědci nově vysílají vstříc oblakům drony, které do nich vysílají elektrické náboje. To vyvolá shlukování mraků a následně déšť. Jedná se tedy o techniku, jež nese název očkování mraků.

Podle profesora Maartena Ambauma, který na projektu pracoval, mají Spojené arabské emiráty dostatek mraků, z nichž by mohlo pršet. "Když se kapky pomocí elektroimpulzů spojí a budou mít dostatečnou velikost, spadnou dolů jako déšt," popsal Ambaum v březnu pro zpravodajský server britské televize BBC.

Jakkoli se dubajské řešení extrémních veder zdá být poměrně elegantní, najdou se lidé, kteří s ním nesouhlasí. Často zaznívá například argument, že se nejedná o skutečnou výrobu deště, nýbrž o jeho umělý přenos odjinud. Důsledky? V Dubaji sice zaprší, o tolik potřebný déšt však přijde jiná oblast. A již tak křehký ekosystém utrží další ránu.