K Octávce, která na mokré silnici mezi Bratrušovem a Šumperkem chytila smyk, nevybrala zatáčku a skončila v příkopu, vyjížděli policisté v sobotu po osmé hodině ráno. Zaklíněnému řidiči pomohlo projíždějící auto.

„Havárie se naštěstí obešla bez zranění. Vznikla při ní škoda za předběžně padesát tisíc korun," doplnila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Na nepozornost za volantem doplatil v neděli odpoledne řidič Mazdy. Ten během jízdy z Olšan do Rudy nad Moravou manipuloval s autorádiem, přejel do protisměru a srazil se s kamionem. Ani jeden z řidičů nebyl zraněn. Škoda je odhadnuta na 70 tisíc korun.

V policejní cele pak skončil čtyřiatřicetiletý řidič Felicie. Pod vlivem alkoholu nevybral v Maletíně zatáčku, naboural do zahradního plotu a poté i do sloupu telefonního vedení. A to nebylo zdaleka všechno.

„Následně z vozidla odstranil registrační značky a doufal, že se mu podaří z místa zmizet. V tom mu ale zabránil svědek, který zalarmoval policisty," informovala Vybíhalová. Po příjezdu policie během dechové zkoušky opakovaně nadýchal přes dvě promile alkoholu. Muž byl převezen do policejní cely.

Silniční hlídky si pak dále počíhaly i na hříšníky za volantem bez řidičáku či řidiče se zákazem řízení.