Dopravní nehoda se stala v pondělí 25. září odpoledne mezi Zvolí a Libivou. Řidič jel s dodávkou ve směru na Mohelnici. Při průjezdu levotočivou zatáčkou jel patrně příliš rychle a přejel do protisměru.

Dopravní nehoda mezi Zvolí a Libivou v pondělí 25. září. | Foto: Deník/- Policie ČR

Strhl řízení vpravo, vjel do příkopu, kde narazil do svahu a najel do vzrostlého stromu. Vozidlo bylo odhozeno zpět na komunikaci, kde zůstalo stát napříč jedním jízdním pruhem.

„Dechová zkouška, která byla u řidiče provedena, měla negativní výsledek. Ke zranění řidiče nedošlo. Hmotná škoda byla předběžně stanovena na dvě stě tisíc korun na vozidle a deset tisíc na svahu a stromě," doplnila policejní mluvčí Miluše Zajícová.