Počasí mělo veliký podíl na dvou dopravních nehodách, které se odehrály v sobotu 13. února po deváté hodině ranní v Horní Lipové a u Ostružné. Ani jedna nehoda se neobešla bez zranění.

Dopravní nehoda v sobotu 13. února u Ostružné. | Foto: Policie ČR

Jako první policisté vyráželi do Horní Lipové, kde havaroval třicetiletý řidič s vozem Dodge Caliber. Jel od Ramzové a v zatáčce dostal smyk. Jeho vůz vyjel mimo silnici, kde narazil do směrového patníku a do stromu. Po nárazu vozidlo dopadlo zpět na silnici a zůstalo ležet na boku.