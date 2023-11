Kyselina sírová unikla z baterií, které převážel kamion, jenž boural ve středu 1. listopadu krátce před polednem u Bukovic na Šumpersku. Na místě zasahovali hasiči, záchranáři i policisté.

Nehoda kamionu u Bukovic, při níž z převážených baterií unikla kyselina sírová. 1. listopadu 2023 | Foto: HZS Olomouckého kraje

Havárie se stala kolem půl jedenácté na hlavním tahu ze Šumperka směrem na Štíty a Králíky mezi Písařovem a Bukovicemi. „Vůz vrazil do stromu, náklad baterií do vysokozdvižných vozíků se vysypal na komunikaci i do příkopu. Řidič se zranil, poskytli jsme mu první pomoc a předali jej zdravotnické záchranné službě. Komunikace byla uzavřena,“ sdělila krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Dva mladíci na Šumpersku otočili svá auta přes střechu

Kamion převážel asi šest tun baterií. „Z některých poškozených kusů unikla kyselina sírová. Spolupracujeme s orgány životního prostředí, postup likvidace chemikálie budeme s odborníky konzultovat. Na odstranění baterií budeme spolupracovat se specializovanou firmou,“ doplnila mluvčí hasičů..