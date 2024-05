Čtyři zraněné si vyžádádala hromadná bouračka u Chromče na Šumpersku. Havarovala tam celkem tři auta.

Hromadná srážka u Chromče si vyžádala čtyři zraněné, 21. května 2024 | Foto: Policie ČR

Nehoda se stala v úterý odpoledne. Podle policie senior v nissanu kvůli zdravotním problémům ztratil kontrolu nad řízením a naboural do dvou aut. Jedno odstřelil mimo silnici do příkopu, sám skončil s vozem v křoví.

"Zřejmě ho postihla náhlá zdravotní indispozice. Vyjel do protisměru, kde narazil do levé strany protijedoucí fabie, ve kterém se nacházela žena se spolujezdkyní a vzápětí do audi, ve které jel řidič se spolujezdkyní. Pak auto vyjelo mimo silnici a zastavilo se v křovinách," popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Celkem čtyři cestující při srážce zranili, bez újmy na zdraví vyvázla pouze spolujezdkyně ze škodovky.

"Všichni byli na místě ošetřeni zdravotníky rychlé záchranné služby a byli převezeni do nemocnice v Šumperku na další vyšetření," uvedla mluvčí policie.

Nikdo podle ní neřídil pdo vlivem alkoholu. Celkovou škodu vyčíslili na 460 tisíc korun, největší třísettisícovou na poničené audi.

