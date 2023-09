Nepozornost byla s velkou pravděpodobností příčinou úterní dopravní nehody v Mohelnici. Odpoledne jela čtyřiačtyřicetiletá cyklistka po chodníku a narazila do přenosné dopravní značky. Po pádu na silnici si rozbila hlavu a musela být převezena do šumperské nemocnice.

V úterý odpoledne se ocitla cyklistka z Mohelnice po střetu se značkou na zemi s rozbitou hlavou. | Foto: Deník/- Policie ČR

"Žena jela na jízdním kole v Mohelnici po chodníku ulice Třebovská směrem do centra. Při jízdě nebyla ale moc pozorná, protože přehlédla na chodníku stojící přenosnou dopravní značku a narazila do ní. Po kontaktu s tabulí spadla na zem a zranila se na hlavě," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Žádné sedačky a kde je WC? Fanoušci kritizují novou tribunu na šumperském zimáku

Přivolaní zdravotníci ze záchranné služby rozhodli, že zraněnou převezou do šumperské nemocnice. Dechová zkouška dopadla u cyklistky dobře, nepotvrdilo se, že by před jízdou popíjela.

Zdroj: Deník/- Policie ČR"Při jízdě neměla žena na hlavě cyklistickou helmu. I když to zákon neukládá jako povinnost pro osoby starší osmnácti let, má cyklistická helma své opodstatnění a jejím používáním by cyklisté mohli předcházet mnohdy závažným poraněním hlavy, která bývají při pádech na bicyklech dost častá," upozorňuje Zajícová.

Hmotná škoda vznikla pouze na jízdním kole v předběžné výši jeden tisíc korun.