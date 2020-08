Sobotní srážku dvou aut v Libině způsobila nepozornost. Řidička si upravovala teplotu ve voze a přehlédla auto odbočujícího vlevo.

„Nestačila včas zareagovat na řidiče vozu Hyundai majícího v úmyslu odbočit vlevo na místní komunikaci,“ vysvětlila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Zranili se nejen oba řidiči, ale také další tři cestující. Ani jeden z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na tři sta tisíc korun.

Další dvě auta se srazila v sobotu v podvečer mezi Zábřehem a Postřelmovem. Řidič jedoucí směrem na Zábřeh začal předjíždět a střetl se s autem, jehož řidička právě odbočovala vlevo na místo mimo silnici.

„Po střetu sjel řidič Toyoty vlevo do příkopu, kde jeho jízda skončila nárazem do stromu. Při nehodě se tři cestující z tohoto vozidla lehce zranili a záchranáři je přepravili k ošetření do nemocnice,“ uvedla Vybíhalová. Požití alkoholu vyloučily dechové zkoušky u obou řidičů. Škodu policisté zatím odhadují na dvě stě tisíc korun.

Motorkář ve sloupku

Cestou z Filipovic na Červenohorské sedlo havaroval v pátek večer motorkář. Za nehodou stála podle prvotního šetření příliš rychlá jízda.

„Čtyřiatřicetiletý muž dostal na motocyklu Kawasaki Z 750 v jedné ze zatáček smyk, po kterém vyjel vpravo mimo silnici, porazil směrový sloupek, zdemoloval vodicí tabuli a následně se sunul přes lesní cestu až do trávy na okraj lesa,“ popsala nehodu Vybíhalová. Lehce zraněného motorkáře záchranáři přepravili k nejbližšímu heliportu. Odtud byl letecky transportován do nemocnice na vyšetření. Řidič nebyl pod vlivem alkoholu. Vzniklou školu policisté odhadují na sto tisíc korun.