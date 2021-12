„Po projetí pravotočivé a navazující levotočivé zatáčky dostala smyk. Vůz se stal neovladatelným, přejel do protisměru, kde pravým bokem narazil do přední části protijedoucího vozidla VW Golf. Při nehodě se zranili oba řidiči. Na ošetření byli převezeni do jesenické nemocnice,“ popsala policejní mluvčí Marie Šafářová.