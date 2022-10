"Společně stavěli bunkr, chlapec ale při hře spadl do jámy a nemohl ven. Jeho kamarádi přivolali pomoc a na místo navigovali hasiče. Ti chlapce z vody dostali pomocí polohovacího pásu," popsala zásah se šťastným koncem Lucie Balážová, mluvčí krajských hasičů.

"Hoch musel ve studené vodě plavat, jeho kamarádi mu pomohli také tím, že mu dovnitř hodili větve, aby se měl čeho chytit," dodala Balážová.

Podchlazeného, ale vysvobozeného chlapce posadili hasiči do kabiny cisterny a zajistili mu tepelný komfort. Pak ho předali záchranářům.

Velitel zásahu před chlapci smeká.

"Oba hoši svému kamarádovi naprosto ukázkovým jednáním zachránili život. Ve studené a hluboké vodě jde o minuty, takže situaci odhadli dokonale a zavolali pomoc dřív, než kamarád zmizel pod hladinou. Jeden chlapec s ním zůstal a celou dobu s ním mluvil a povzbuzoval ho. Druhý se vydal na příjezdovou cestu a už z dálky nás navigoval na místo," líčil uničovský velitel zásahu Ivan Urban a dodal: "Musím hochy od srdce pochválit, protože takto bezvadně a s chladnou hlavou by kolikrát nezareagoval ani dospělý. A jsou to hoši kolem dvanácti let," podotýká zkušený velitel.

