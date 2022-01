„Zde vůz narazil do stromu a silničního příkopu, poté se přetočil přes střechu a dopadl zpět na vozovku. Při havárii se zranil jak řidič, tak jeho spolujezdkyně. Oba byli převezeni zdravotnickou záchrannou službou na ošetření do olomoucké fakultní nemocnice,“ popsala policejní mluvčí Marie Šafářová.

Druhá z nehod se stala dopoledne u Zlatých Hor. Na silnici na Vrbno pod Pradědem havarovala s vozem Škoda Octavia šestadvacetiletá řidička.

Při průjezdu ostrou zatáčkou vyjela nejprve do protisměru a poté částečně mimo silnici, kde její vůz narazil do stromu. Od něj se auto odrazilo a střechou dopadlo zpět na vozovku. Řidičku zdravotničtí záchranáři se zraněními převezli do jesenické nemocnice.

Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili. Hmotná škoda se v obou případech pohybovala okolo dvacet tisíc korun.