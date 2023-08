Několik aut i motocykl se srazily na silnici mezi Rapotínem a Šumperkem.

Hromadná nehoda u Rapotína, 20.8.2023 | Foto: Policie ČR

Nehoda se stala v neděli dopoledne. Řetězovou srážku odstartoval podle policie 45letý šofér volva, který narazil do zastavujícícho mercedesu před ním. Nakonec se spolu "potkalo" celkem pět aut a motocykl.

"Mercedes se vlivem nárazu pohnul a boční částí se střetl s octavií. Ani ta nezůstala v klidu stát a narazila do před ním stojícího motocyklu. Mercedes pokračoval dál ve své trajektorii a narazil přední částí do stojící toyoty, která se pohnula dopředu a narazila do superbu," popsala mluvčí policie Miluše Zajícová.

Při hromadné havárii se naštěstí nikdo nezranil, škoda byla předběžně odhadnuta na necelý půl milion korun.

"Ani u jednoho řidiče se nepotvrdilo, že by před jízdou popíjel alkohol," doplnila mluvčí policie.