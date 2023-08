Jako z učebnice fyziky. Po blesku zranilo muže krokové něpětí

Slovy docenta legendrádního fiktivního docenta Chocholouška by se dalo říci, že k takové události dochází jen jednou za deset let. Ovšem blesk, který zasáhl člověka, se v České republice objevil jen několik týdnů po sobě. Na konci července byl bleskem zasažen teprve třináctiletý chlapec na táboře v Velkém Újezdu. Dnes krátce po páté hodině odpoledne si stejnou zkušenost odnesl ze své horské tůry muž při cestě z Šeráku do lázní Lipová v Jeseníkách. Tentokrát však nešlo o příký zásah, ale o fyzikální jev, kdy po úderu blesku muže zasáhlo takzvané krokové napětí.

Lovci bouřek fotí děsivé mraky i nebezpečné blesky | Foto: se svolením Radka Bachtíka