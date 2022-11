"Řidička Škody Fabia zastavila vozidlo z důvodu tvořící se kolony. Muž do škodovky narazil, ta se posunula na další auto, které zasáhlo ještě další vozidlo před sebou," popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Řidič Volkswagenu po nárazu do škodovky přejel do protisměru, kde narazil do fiatu jedoucího opačným směrem. Poté se golf převrátil na bok a zůstal stát v příkopu.

"U všech pěti řidičů byla na místě provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. U podezřelého řidiče byl navíc proveden i orientační test na návykové látky se stejným výsledkem," doplnila Miluše Zajícová.

Při nehodě se zranili čtyři lidé, které záchranáři ošetřili na místě události a poté byli převezeni do nemocnice v Šumperku.

S odklízením nehody vypomohli profesionální hasiči ze Zábřehu a dobrovolní hasiči z Mohelnice. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 685 tisíc korun.