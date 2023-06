Nárazem do stromu a autem otočeným na střeše skončila v neděli 11. června krátce po poledni jízda sedmašedesátiletého řidiče Škody Fabie u Lipové-lázní.

Náraz do stromu a auto na střeše - nehoda v Lipové-lázních, 11. června 2023 | Foto: Policie ČR

Šofér měl najet v mírné levotočivé zatáčce na nezpevněnou krajnici. „Při snaze o vyřešení situace a vrácení kol zpět na vozovku stočil volant vlevo, v důsledku čehož vozidlo prudce vybočilo do protisměru a sjelo do příkopu, kde narazilo do vzrostlého stromu. Svoji jízdu nakonec řidič zakončil s autem přetočeným na střechu,“ popsala nehodu policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Motorista měl velké štěstí, z hrozivě vypadajícího karambolu vyvázl bez zranění. Alkohol za volantem vyloučila dechová zkouška. Škoda byla předběžně vyčíslená na osmdesát tisíc korun.