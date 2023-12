Mezi Zábřehem a Libivou dostala smyk a smetla další auto, zasahoval vrtulník

Příliš rychlá jízda na mokré silnici se nevyplatila na Štědrý den sedmdesátileté řidičce, která krátce po 11. hodině dopoledne mezi obcemi Zábřeh a Libivá zavinila dopravní nehodu. Dostala smyk, přejela do protisměru, kde narazila do protijedoucího auta, které skončilo na střeše. Řidičku musel transportovat vrtulník do nemocnice.

Nehoda mezi obcemi Zábřeh a Libivá, neděle 24. prosince 2023. | Foto: Deník/- Policie ČR