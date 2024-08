Dopravní nehoda se stala za křižovatkou ulic Sadová a Mlýnská. Šedesátiletá řidička jela s osobním autem značky Peugeot po ulici Mlýnská. Z ní odbočila do ulice Sadová, pokračovala dál několik metrů, kde začala odbočovat na cestu ke garážím.

V ten moment do ní narazil cyklista, který jel po ulici Sadová směrem na ulici Mlýnská, avšak náhle změnil směr jízdy a vjel do protisměru. Po nárazu do auta spadl na silnici.

Řidička osobního auta cyklistovi ihned poskytla první pomoc a přivolala rychlou záchrannou službu. „Hlídka, která se dostavila na místo, provedla u obou účastníků dechové zkoušky. U řidičky byly negativní, avšak u cyklisty pozitivní s hodnotou 2,39 promile,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Zraněný byl z místa převezen na ošetření do šumperské nemocnice. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 25 tisíc korun.

