Zničené osobní auto, náklaďák v příkopu a škoda za 350 tisíc korun. Taková je bilance dopravní nehody, která se stala v úterý 13. února ráno na okraji Mohelnice.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Pětatřicetiletá řidička Škody Octavie jela ve směru od Mohelnice a chtěla odbočit doleva na Podolí. Přehlédla však nákladní auto značky MAN, které jelo po hlavní silnice ve směru od Moravské Třebové.

„V prostoru křižovatky došlo ke střetu vozidel. Nákladní vůz narazil do pravé přední části octavie a poté, co vyjel mimo silnici, ještě do dopravní značky,“ uvedla policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Vše se naštěstí obešlo bez zranění. Dechové zkoušky na alkohol byly u obou řidičů negativní.