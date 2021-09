"Po příjezdu na místo policisté zjistili, že se jedná o pětapadesátiletého muže, který se již dříve několikrát pořezal žiletkou a ani tentokrát se obdobným záměrem netajil. Poté, co se policistům zprvu apatického muže podařilo „rozmluvit“, sdělil, že se chce zabít. Z důvodu obavy o jeho život jej policisté zajistili. I tentokrát u něj našli žiletky," uvedla Jiřina Vybíhalová.

O chvilku později se policistům dobře známý čtyřiadvacetiletý mladík ocitl v péči lékaře. Ten konstatoval, že je muž sice mírně podchlazený, ale není zraněný. Ukázalo se však, že je silně podnapilý. Nadýchal 2,25 promile alkoholu. Po prvotním ošetření putoval k dalšímu vyšetření do nemocnice.

"První z policistů se s mladíkem, který uváděl, že neumí plavat a už nechce žít, snažil udržovat komunikaci a nasvítil místo, kde se mladík nachází. Chvíli nato zoufalý mladík zmizel pod hladinou. Světelný kužel pak posloužil druhému z policistů, který skočil do rybníka a začal mladíka pod hladinou hledat. Po chvíli byl úspěšný a podařilo se mu ho přitáhnout ke břehu, kde už mu pomohl jeho kolega společně s přítomným psovodem," popsala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

