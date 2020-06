Instruktoři Honza Linhard a Adam Štěpán projížděli kolem osmnácté hodiny lokalitou na Lužích v Šumperku. V místě mezi kynologickým cvičištěm a autobazarem viděli na protější straně silnice vrávorat člověka. Zavrávoral tak nešťastně, že spadl do řeky Desné. Ta byla rozvodněná po celodenním vydatném dešti.

„Naši hoši zastavili a vběhli do Desné. Muž kus plul s hlavou pod vodou, pak se zachytil o nějakou větev. Vylovili ho a vytáhli na břeh. Jeden ho držel, aby nespadl zpátky do řeky, druhý telefonoval na sto dvanáctku. Operátoři tam poslali záchranku, která si muže převzala,“ popsal akci Martin Linhard.

Instruktoři jsou podle jeho slov cvičeni v záchraně člověka z vody.

„Jezdí na různé kurzy, jako záchrana z vodního válce nebo záchrana na divoké vodě. Ne, že by zachraňovali člověka, který při povodni spadne po hlavě do řeky. Ale běžně pomáháme lidem, když se během kurzů na řece nachomýtneme k situaci, že se někdo cizí začne přitápět. To se stalo v desítkách případů,“ poznamenal.

Celá věc prý byla neskutečná náhoda.

„Kdyby tím místem jeli o pět vteřin dříve nebo později, neviděli by, jak ten muž do řeky spadl,“ dodal Martin Linhard.

V nedávné době se na Šumpersku odehrály dva vážné případy spojené s vodními toky. Začátkem června vzal proud při povodni ženu z Oskavy. Tělo se našlo o více než dva týdny později několik kilometrů níže po proudu.

V neděli 28. června vypadl z lodi v Moravičanech vodák. Dosud nebyl nalezen. Podle dostupných informací byla loď přetížená. Na plavidle pro dva lidi měly jet čtyři osoby.