V době od 18. do 26. února odhalili majitele sedmi osobních aut zaparkovaných v ulici Ladislava Fialy, že jim jejich vozy kdosi pokrábal. Do laku vyryl různě dlouhé hluboké rýhy. Poškození vše oznámili na policii. Protože policisté v té době neměli dostatek indicií, které by je dovedly k pachateli, obrátili se s žádostí o spolupráci na veřejnost.