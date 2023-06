Silně opilý řidič BMW boural v sobotu 3. června u Štítů. Vyjel ze silnice a auto převrátil na střechu. Zranil se on sám i jeden z jeho spolucestujících, pro kterého letěl záchranářský vrtulník.

Nehoda BMW u Štítů, 3. června | Foto: Policie ČR

Šestapadesátiletý muž mířil na Štíty směrem od křižovatky silnic z Jedlí do Crhova. „Při průjezdu levotočivou zatáčkou nepřizpůsobil zřejmě rychlost jízdy svým schopnostem a dostal se s autem do smyku. Vyjel mimo komunikaci, havaroval do příkopu a auto se zastavilo až v pozici obrácené na střeše,“ přiblížila průběh nehody policejní mluvčí Miluše Zajícová.

V autě kromě řidiče jeli i tři spolujezdci. Jednoho z nich, třiadvacetiletého mladíka, musel se zraněním záchranářský vrtulník transportovat do Fakultní nemocnice v Olomouci. Zranil se i řidič, kterého ošetřili v šumperské nemocnici.

Muž usedl za volant namol opilý. „S řidičem byla provedena dechová zkouška s hodnotou 2,60 promile a druhá s hodnotou 2,48 promile. S naměřenými hodnotami souhlasil, ale výtisky o výsledku měření nebyl schopen podepsat,“ doplnila policejní mluvčí.

Kromě toho policisté zjistili, že muž neměl za volantem co dělat, protože má zablokované řidičské oprávnění. Teď je podezřelý z trestního činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Na autě vznikla škoda za tři sta tisíc korun.