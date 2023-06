Mezi letošní neslavné rekordmany se zařadila cyklistka, která v neděli 25. června bourala mezi Bludovem a Bohutínem. Musel pro ni letět vrtulník. Ještě předtím nadýchala bezmála čtyři promile.

Nehoda cyklisty, ilustrační foto | Foto: Policie ČR

„Čtyřiačtyřicetiletá žena přibližně hodinu po poledni zřejmě vlivem opilosti nezvládla řízení a s kolem upadla do příkopu, kde se zranila. Byla převezena do šumperské nemocnice, odkud byla letecky transportována do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Při dechové zkoušce se policistům na měřicím přístroji ukázala hodnota 3,95 promile alkoholu. „Druhé zkoušky už žena nebyla z důvodu opilosti schopná,“ doplnila mluvčí.

Policisté událost nadále prověřují, škodu na kole vyčíslili na tisícikorunu.