Zřejmě příliš rychle vjela do zatáčky 19letá řidička ve fordu, která bourala nedaleko Zábřeha. Po smyku skončila ve svodidlech.

Nehoda 19leté řidičky u Dolního Bušínova, 8.5.2024 | Foto: Policie ČR

Nehoda se stala ve středu odpoledne u Dolního Bušínova. Mladé žena se z rozbitého auta naštěstí dostala bez vážnější újmy.

"19letá řidička jela ve směru od Hynčiny a při projíždění levotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobila rychlost a auto se dostalo do smyku, který nebyla schopná vyrovnat. Vyjela mimo komunikaci, kde narazila do svodidla. Při havárii se žena naštěstí nezranila a provedená dechová zkouška nepotvrdila, že by řídila pod vlivem alkoholu," sdělil mluvčí policie Miluše Zajícová.

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 40 tisíc korun na autě a 10 tisíc na svodidlech.

