„Řidička vozidla VW Polo jela ve směru od Zábřehu na Libivou a při průjezdu mírné pravotočivé zatáčky dostala na mokrém povrchu smyk a přejela do protisměru, kde narazila do zadní části vozidla Hyundai, které se dostalo taktéž do smyku a přejelo do protisměru. Tam se střetlo s dalším vozidlem značky Chevrolet, kterému po nárazu začalo hořet v motorovém prostoru. WV Polo skončilo v korytě místního potoka,“ popsala nehodu policejní mluvčí Miluše Zajícová.