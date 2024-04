Dva mladí cestující v nemocnici a škoda za stovky tisíc. Tak skončila přliš rychlá večerní jízda 18leté řidičky na Jesenicku.

Havárie 18leté řidičky v obci Lipová-lázně, 27. března 2024 | Foto: Policie ČR

Nehoda se stala ve středu večer v obci Lipová-lázně na hlavní silnici mezi Jeseníkem a Javorníkem.

18letá řidička s vozem Kia Niro plným mladých lidí vyletěla ze silnice na chodník, narazila do zábradlí a zastavila se až o plot domu.

"Mladá žena cestovala ve vozidle společně se třemi mladíky ve věku od patnácti do jednadvaceti let. Dva z nich museli být převezeni k ošetření do nemocnice. Přítomnost alkoholu byla u řidičky vyloučena provedenou dechovou zkouškou," popsala mluvčí policie Ivana Skoupilová.

"Řidička nepřizpůsobila rychlost jízdy zejména svým schopnostem a stavu a povaze komunikace," uvedla mluvčí policie.

Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na téměř 900 tisíc korun.