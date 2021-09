Nehoda se stala v úterý před desátou hodinou dopoledne na silnici I/44 mezi Velkými Losinami a Loučnou nad Desnou. Nikomu se naštětsí nic nestalo.

"Třiapadesátiletý řidič najel po vyjetí z levotočivé zatáčky pravými koly Mercedesu na nezpevněnou část krajnice a poté sjel do příkopu. Narazil přitom nejprve do směrového sloupku a poté boční částí vozu do vzrostlého stromu. Havárie se obešla bez zranění," popsala mluvčí policie Jiřina Vybíhalová.