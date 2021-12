"Při nehodě byla zraněna spolujezdkyně z opelu a záchranáři ji po ošetření na místě převezli do šternberské nemocnice," uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.

Alkohol ani jeden z řidičů nenadýchal, hmotná škoda se však vyšplhala na půl milionu korun.

Podezřelým z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je čtyřiapadesátiletý muž z Prahy, který projížděl autem Volvo XC60 kolem osmnácté hodiny Zábřehem. Na náměstí Osvobození v křižovatce s ulicí Kosmonautů nezvládl řízení.

"Místo odbočení vlevo do ulice Kosmonautů přejel do protisměrné části vozovky, kde se jeho vůz čelně střetl s protijedoucí octavií," popsala Marie Šafářová.

Při nehodě se nikdo nezranil. Řidič octavie alkohol nenadýchal, u řidiče volva však byla dechová zkouška pozitivní. Alkoholtester postupně naměřil hodnoty 1,92, 1,56 a 1,53 promile. Policisté muži zadrželi řidičský průkaz. Hmotná škoda přesáhla čtvrt milionu korun.

Zhruba v tutéž dobu se stala i nehoda na Bludovském kopci. Šestačtyřicetřicetiletý řidič Renaultu Kadjar jel ze Šumperka na Bludov. Ve stoupání na Bludovském kopci v úseku se dvěma jízdními pruhy pro jeden směr jel v levém. Jel však příliš rychle a po průjezdu zatáčky dostal smyk.

"Při tom přejel do pravého jízdního pruhu, kde zrovna projíždělo osobní vozidlo Suzuki SX4, do kterého narazil. Poté renault vyjel a narazil do příkopu, takže po nárazu skončil na silnici otočený proti směru jízdy," popsala policejní mluvčí.

Při nehodě se nikdo nezranil, žádný z řidičů alkohol nenadýchal. Hmotnou škodu policisté odhadli na čtvrt milionu korun.