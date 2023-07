V šumperské nemocnici skončila jízda motorkáře, který narazil do protijedoucího auta na silnici u Hanušovic.

Srážka motorky s autem v Raškově, 23.7.2023 | Foto: Deník/- Policie ČR

Nehoda se stala v neděli odpoledne.

38letý motocyklista mířil od Hanušovic na Rudu nad Moravou, v Raškově v táhlé zatáčce dostal smyk a po nárazu do mazdy v protisměru vletěl do svodidel.

"Jízdu nepřizpůsobil nastalým okolnostem. S motocyklem nejel při pravém okraji vozovky a při projíždění zatáčky se lekl protijedoucího osobního vozidla, prudce zabrzdil přední brzdou, dostal se do smyku, ve kterém přejel do protisměru, kde čelně narazil do levého předního obrysu vozidla. Poté se od tohoto vozidla odrazil zpět do svého jízdního pruhu, kde s motocyklem narazil vpravo do silničního svodidla," popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Ani jeden z účastníků nehody "nenadýchal".

"Motorkář skončil v šumperské nemocnici. Na motocyklu vznikla škoda 20 tisíc a na osobním vozidle značky Mazda 50 tisíc korun," doplnila mluvčí policie.