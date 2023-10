Felicie plná mladých lidí havarovala na Šumpersku. U nehody, při které auto skončilo na střeše ve svahu u potoka, zasahoval i záchranářský vrtulník.

Nehoda felicie s mladými lidmi u Police na Šumpersku, 19. 10. 2023 | Foto: Policie ČR

Havárie se stala ve čtvrtek odpoledne na silnici mezi Policí a Úsovem.

Ve voze cestovali celkem čtyři lidé, tři se zranili. 19letý spolujezdec byl letecky transportován olomoucké fakultní nemocnice. 20letý řidič s dalším 19letým spolucestujícím skončili v šumperské nemocnici.

"Poslední z osádky osobního auta, 15letý mladík, vyvázl bez zranění," sdělila mluvčí policie Miluše Zajícová.

Mladý šofér felicie jel zřejmě přiliš rychle a na mokré silnici dostal smyk.

"Snažil se auto vyrovnat, ale nezvládl to. Vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do svodidel, pak do zábradlí mostu a nakonec auto havarovalo v přilehlém svahu, kde skončilo na střeše," popsala policejní mluvčí.

"Dechová zkouška u řidiče byla negativní a hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 35 tisíc korun. Havárie je v šetření policistů z dopravního inspektorátu," doplnila.

