K havárii došlo v křižovatce Hlavní a Pražské ulice. „Třiadvacetiletý řidič s traktorem do křižovatky vjížděl z ulice Pražské a chtěl odbočit vpravo do ulice Hlavní. Aby mohl bezpečně odbočit, potřeboval traktor přibrzdit. To se mu však nepodařilo, protože se pod brzdovým pedálem zaklínila plastová lahev. Strhl tedy řízení vpravo a traktor se převrátil na bok,“ popsala policejní mluvčí Marie Šafářová.