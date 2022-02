„Řidič z auta vystoupil a šel se domluvit s dalším řidičem, který zastavil opodál, aby mu pomohl vůz vytáhnout zpět na silnici. Než se stačili domluvit, narazila do zadní části jeho auta Škoda Octavia,“ popsala policejní mluvčí Marie Šafářová.

Dvaatřicetiletý řidič octavie jel stejným směrem a i on najel do zatáčky příliš rychle. Dostal smyk, který nezvládl, a narazil do odstaveného auta.

Při nehodě se zranila spolucestující v octavii. Záchranná služba ji na ošetření převezla do šumperské nemocnice. Alkohol u obou řidičů vyloučily dechové zkoušky. Škoda na octavii byla předběžně vyčíslená na čtyřicet tisíc korun a na kodiaqu na sto tisíc korun.

V Jeseníkách se zasekla lanovka se 130 lidmi. To už nechci, přál si zachráněný

Tiguan vs. autobus

Rovněž během dopoledne vyjížděli jeseničtí dopravní policisté k nehodě osobního vozidla a autobusu na silnici I/44 směrem na Červenohorské sedlo. Devětačtyřicetiletý řidič jel s vozidlem Volkwagen Tiguan od Filipovic na Červenohorské sedlo. V ostré pravotočivé zatáčce dostal smyk a přejel do protisměru, kde jeho vůz zadním obrysem narazil do boku autobusu.

„Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Alkohol policisté u obou řidičů vyloučili dechovými zkouškami," uvedla policejní mluvčí. Škoda na tiguanu byla předběžně odhadnutá na osmdesát tisíc korun a na autobusu na padesát tisíc korun.